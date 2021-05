Flere “syrebomber” kastet på skole i Odense

Her er man i gang med at uskadeliggøre en såkaldt “syrebombe”.

- Der er kastet flere omkring skolen i løbet af dagen. Det er ikke ufarligt, oplyser Fyns Politi.

Vagtchef: Det er ikke legetøj

Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Kenneth Taanquist fik politiet en anmeldelse torsdag formiddag om, at skolen havde fundet nogle “syrebomber” på skolens område.

- Man finder også nogle, der ikke er sprunget. Det er vi nødt til at undersøge. Det skal vi have neutraliseret, siger Kenneth Taanquist.

- Det er syre. Det er ikke legetøj. Får man det i øjnene, bliver de ødelagt, forklarer han.

Hvad er en "syrebombe"?

Politiet opfordrer forældrene til at tage en snak med deres børn for at undgå, at nogen kommer til skade.

En “syrebombe” er en flaske med sølvpapir og stærke kemikalier, der kan forårsage alvorlige skader og ætsninger, hvis de springer. Bliver mennesker eller dyr ramt, kan man komme alvorligt til skade.



Der er tidligere været flere episoder på skoler og i børnehaver, hvor “syrebomber” har forvoldt skade.