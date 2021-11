Partiformand på Fyn: Derfor skal uddannelserne væk fra Odense

Det var sundhedsdirektør på UCL Kim Bøg-Jensen, der stod for dagens rundvisning, og selvom man på UCL ikke oplever, at det er svært at tiltrække nye studerende til sundhedsuddannelserne, så er sundhedsdirektøren glad for, at der sættes fokus på udfordringerne.

- Vi er heldigvis stadig i den situation, i hvert fald i UCL-regi, at vi fylder vores uddannelser på sundhedsområdet, men vi kan også se, at det bliver sværere, så noget af det, man kan gøre, er at lave strukturelle forandringer, der giver bedre mulighed for, at de unge vælger en professionsuddannelse, herunder sygeplejeuddannelsen, siger Kim Bøg-Jensen.

Kristendemokraterne er en del af en bred politisk aftale, der skal sikre uddannelsesmuligheder flere steder i landet. Isabella Arendt mener blandt andet, at det at flytte uddannelserne uden for de store byer vil være med til løse det rekrutteringsproblem, som sundhedsuddannelserne står overfor.

- Har man allerede fået børn, har man etableret sig med hus eller andet ude i landdistrikterne, så har man ikke nødvendigvis mulighed for at tage ind til Odense hver dag og indgå i et undervisningsforløb hér. Det er ikke det samme som, at man ikke kan blive en dygtig sygeplejerske, lyder det fra landsformanden.

Færre skal optages på andre uddannelser

Kim Bøg-Jensen kan da også fortælle, at man hos UCL arbejder for, at flere kan søge ind på trainee- og merit-uddannelser, så det bliver nemmere at skifte karrierespor.