Peter byttede sin nyre væk til en fremmed, så han kunne redde sin bedste vens liv

Efter 12 år gav den nye nyre op. Og i 2019 blev Morten Birktoft transplanteret for anden gang med sin svigermors nyre.

- Den nyre holdt desværre kun to et halvt år, hvilket er årsagen til, at jeg sidder her igen og er i dialyse og afventer en tredje nyretransplantation, siger Morten Birktoft, der er sygemeldt fra sit job i Politiets Efterretningstjeneste.

Mange venter på en ny nyre

Der var bare et problem. Morten Birktoft havde efter sin to transplantationer dannet så mange antistoffer, at han var svær at finde et nyt match til.

Han er langt fra alene om at have brug for en ny nyre. I 2023 modtog 292 danskere en nyre efter at været på venteliste, viser tal fra Dansk Center for Organdonation. Derudover var 376 patienter på venteliste til en nyre ved udgangen af 2023.

Det er blandt andet derfor, at regeringen for nylig også fremsatte et beslutningsforslag om en ny model for samtykke til organdonation. Det er et forslag, som vil gøre alle borgere over 18 år til organdonorer, medmindre de aktivt fravælger det. Alle skal dog også bekræfte valget. Det er en ordning, som bruges i de fleste europæiske lande.

Men Morten Birktoft gode ven Peter Wichmann kunne både se og høre alvoren, da han hørte om de mange antistoffer, som Morten Birktofts krop har dannet.

- Normalt når man hjælper hinanden, hjælper man med at lave et tag eller sådan noget, men det her handler om, at Morten kommer tilbage til livet, siger Peter Wichmann, der selv kontaktede sygehuset for at fortælle dem, at han gerne ville hjælpe Morten ved at donere sin nyre.

Desværre matchede Peter Wichmanns nyre ikke. Og for Morten Birktoft var det derfor forfra.

Et stort puslespil, som skal gå op

Men Morten Birktoft opdagede en dag et tiltag, der for mange er ukendt. Niels Due Jensen Fonden, som hjælper nyrepatienter til en ny nyre via en nyrebyttekæde i USA. For at komme i betragtning til det, skulle Morten Birktoft dog først igennem det nordiske nyrebytteprogram, men i norden var der heller intet match.