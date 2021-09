Pia Kjærsgaard bør træde til: - Det bliver sikkert ikke et stille og roligt årsmøde

- Jeg tror, langt de fleste har de samme bekymringer, som jeg har. Når man ryger fra 21 procent ned på 8,7, så opstår der en bekymring, og man skal finde ud af, hvad der er galt, fortæller Jan Grau til TV 2 Fyn.

Årsmøde i weekenden

Jan Grau frygter ikke, at partiet knækker helt over, eller ryger ud af Folketinget. Men den interne uro skal der ifølge ham styr på. Men hvad der skal til, vil han altså ikke fortælle, da han hellere vil holde det internt i partiet.

- Jeg vil godt lige have overstået et årsmøde. Der kan ske så meget på det årsmøde, siger Jan Grau.

Dansk Folkeparti holder i denne weekend årsmøde i Herning. Og det kan ifølge Jan Grau blive intenst.

- Det bliver sikkert ikke et stille og roligt årsmøde. Jeg tror, at der kommer en masse debatter på både den ene og den anden måde, og så har jeg ikke sagt for meget, fortæller Jan Grau og tilføjer, at han håber en løsning på partiets situation kan findes til årsmødet.

100 procent DF'er

Men indtil da vil han gerne holde både mail og holdninger på den interne linje, selvom han indrømmer, at det er svært.