Pige på ti år var offer for både stedfar og mor

Et par fra Fyn er blevet dømt for at have udsat en tiårig pige for seksuelle overgreb.

Et nævningeting har onsdag straffet barnets mor med fængsel i et år og seks måneder, mens stedfaren er idømt fængsel i fem år. Det oplyser Retten i Odense.

De to tiltalte er blevet fundet skyldige i andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse. Forbrydelserne fandt sted i løbet af flere måneder sidste år.

Stedfaren, der er 34 år, er i øvrigt også dømt for i flere tilfælde at have forsøgt at opnå samleje med barnet. Moren er 36 år.

Parret blev anholdt og derefter varetægtsfængslet i november sidste år. Midt i august blev sagen indledt i retten. Her har de nægtet sig skyldige.

Det var et familiemedlem, som kontaktede politiet om sagen på baggrund af betroelser fra den tiåriges storesøster. Det har det regionale medie fyens.dk tidligere rapporteret.

Under sagen har blandt andre to medarbejdere fra pigens skole været indkaldt som vidner. De har for eksempel besvaret spørgsmål om flere af pigens tegninger, som forestillede kønsorganer og seksuelle handlinger.

Men pigen havde på et tidspunkt også tegnet sine følelser, har fyens.dk berettet.

Tegningen viste et hjerte. Det var gået itu. I titusind stykker, skrev hun forklarende.