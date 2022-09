Pizzeria har P-bøder for over en kvart million: Der mangler mulighed for handling

Der er ikke nogen grund til at betale sine parkeringsbøder.

Det er i hvert fald holdningen hos pizzeriaet Pizza Pizza, der har en lang række ubetalte parkeringsafgifter.

At en enkelt virksomhed ikke betaler deres udestående forarger by- og kulturrådmand i Odense Kommune, Søren Windell (K).

- Jeg synes, det er uhørt, og jeg er rasende over det. Det er jo nogen, der systematisk bryder reglerne, siger rådmanden.

Mange bøder

En opgørelse fra november 2020 viser, at pizzeriaet allerede på daværende tidspunkt havde en regning på 285.000 kroner i ubetalte parkeringsafgifter. Afgifter, der ifølge TV 2 Fyns oplysninger er delt ud til tre forskellige køretøjer i en flerårig periode.

Det er ofte foran og omkring virksomheden, der ligger i Odense centrum, at parkeringsbøderne bliver uddelt. Det er vigtige holdepladser for pizzeriaet, der skal bringe mad ud til sine kunder, men det er altså ikke lovlige holdepladser.

Det argument giver Søren Windell dog ikke meget for.

- Hvis man vil drive virksomhed i gågaden, så kan man ikke forlange, at alle biler kan holde lige foran døren. Så skal man placere sig andre steder, siger rådmanden.

Tavs inddriver

Det er Gældsstyrelsen, der står for at inddrive gæld, som for eksempel ubetalte parkeringsbøder, fra virksomheder.

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få et interview med Gældsstyrelsen om, hvordan det kan lade sig gøre i en årrække at ignorere parkeringsafgifter, men styrelsen ønsker ikke at stille op til interview.



I stedet har TV 2 Fyn modtaget et skriftligt svar fra styrelsen, som grundet den udvidede tavshedspligt ikke kan udtale sig om den enkelte sag:

Gældsstyrelsens inddrivelse af gæld fra virksomheder er baseret på en individuel vurdering af forholdene i den enkelte virksomhed.

Gældsstyrelsen kan for eksempel sende rykkerbreve, modregne i udbetalinger fra det offentlige, bede en virksomhed om at stille sikkerhed for gælden, foretage udlæg i værdier eller som sidste udvej begære en virksomhed konkurs for at inddrive gæld til det offentlige.

Gældsstyrelsen har i de første syv måneder af 2022 på vegne af kommunerne inddrevet parkeringsafgifter og tilhørende gebyrer med videre for cirka 44 millioner kroner, hvilket er mere end en tredobling i forhold til resultatet af hele 2019.



Ingen konsekvenser

Det har dog indtil videre ikke haft nogen konsekvens overhovedet for Pizza Pizza, at de ikke betaler deres parkeringsbøder, og det er ikke godt nok, mener By- og Kulturrådmanden.

- Jeg har bedt forvaltningen om at kigge på, hvad vi kan gøre i forhold til Gældsstyrelsen. Vi er ikke den eneste kommune, der har det her problem, og det er jo penge, som mangler i kommunekassen, og det synes jeg er frygteligt, at man ikke prioriterer i Gældsstyrelsen, siger Søren Windell.

Pizza Pizzas ejer har ikke ønsket at medvirke i et interview.

Tidligere har TV 2 Fyn fortalt, at de fynske kommuner sidste år fik hevet rekordmange penge ind på parkeringsafgifter, beboerlicenser og parkeringsbilletter.