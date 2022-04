Plejecenter skal være flygtningecenter for ukrainere

- Vi er ved at klargøre plejecentret, så det kan modtage ukrainske flygtninge, der kommer til vores by. Der skal jo være senge, dyner, køleskaber og hvad man ellers kan have brug for til et midlertidigt sted at overnatte, siger by- og kulturrådmand i kommunen, Søren Windell (K).

Ikke massivt pres endnu

Flere borgere har set arbejdet være i gang på Hjallese Plejecenter, der jo ellers har stået tomt de seneste to år, og hvor det fornyelig blev meldt ud, at der skulle bygges ungdomsboliger.

- Skal der huses flygtninge? Hvor mange og fra hvornår? skriver Hans Julius Larsen til TV 2 Fyn.

Men det spørgsmål kan rådmand Søren Windell ikke svare på endnu. Til gengæld understreger han, at de er godt i gang med at gøre klar til de flygtninge, der må komme.