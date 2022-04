Omstridt byggeri rykker tættere på: - De er fløjtende ligeglade med alt, der hedder borgerinddragelse

Men Enhedslistens Søren Freislebet valgte at stemme imod og bruge den såkaldte standsningsret, hvilket betyder, at sagen altså igen skal behandlet på et byrådsmøde.

Og det ærgrer beboerne i området, at det endnu engang skal tages op - og at det ikke ser ud til at falde til deres fordel.

- Vi er skuffede over, at de ikke straks kunne se, at det er en sag, der ikke kræver en høring. Man kan gentage argumenterne nu, men vi er skuffede over at man ikke kan se de åbnelyse argumenter, siger Sonja Kjærsgaard Nielsen, der er formand for Gerthasminde beboer- og grundejerforening.

Dyb skuffelse

Den omdiskuterede grund ligger i det nordvestlige hjørne af Gerthasminde, der er særligt kendetegnet ved en detaljerig arkitektur, tæt bebyggelse og små udearealer. Byggeriet startede i 1912 og blev færdigt i 1935 og er tegnet af arkitekten Anton Rosen.

Ved flere lejligheder har områdets beboer gjort indsigelser og er kommet med forskellige forslag til, hvad man kan bruge grunden til, så som en klimahave.