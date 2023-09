Politiet bekymret for store koncertplaner – kan give ”massive trafikale udfordringer”

Manglende plads til beredskabet

Politiets bekymring om Kløvermosevej bunder også i, at der lige nu arbejdes ud fra en plan om at lave ind- og udgange for publikum via netop Kløvermosevej.

Her ønsker politiet samtidig at have mulighed for at kunne bevæge sig rundt og arbejde, hvis der sker noget uventet.

- Det bør tænkes ind, at dele af Kløvermosevej skal kunne anvendes af Beredskaberne under indsats i forbindelse med en uvarslet hændelse, skriver politiet videre.

Politiet ser det derfor som en nødvendighed, at der ved større events på Dyrskuepladsen bliver lavet adskillige ind- og udgange samt såkaldte beredskabsveje på Kløvermosevej.

Altså veje, hvor kun ambulancer, politi og eventuelt brandbiler skal kunne passere.

- Hvilket i et beredskabsmæssigt lys er nødvendigt, hvis Kløvermosevej ved en uvarslet hændelse eller større ulykke bliver beredskabsområde, fortsætter politiet i sit svar til kommunen.

Rådgivningsfirmaet Event Safety, der arbejder med sikkerhed til større events, har forud for præsentationen af ambitionerne om en udvidelse af kapaciteten på Dyrskuepladsen udarbejdet førnævnte rapport, som analyserer forholdene på pladsen.



Rapporten tager udgangspunkt i en tilsvarende analyse fra 2021 samt erfaringer fra de seneste års større events på Dyrskuepladsen. Derudover har der været afholdt fem møder med samarbejdspartnere og myndigheder omkring brug af pladsen.

Altså indgår blandt andet svarene fra Fyns Politi i den samlede vurdering i rapporten.

Hvis man vil forøge antallet af publikummer, nævner rapporten antallet af ind- og udgange samt effektiv tømning af pladsen som den største udfordring.

Samtidig understreges det også, at alle publikummer ikke skal ud via Kløvermosevej, som der i så fald er risiko for vil blive helt tilstoppet.

Kun hvis man gennemfører alle rapportens anbefalinger - en lukning af Kløvermosevej under arrangementerne, mange flere udgange, trafikplaner, planer for at undgå propper ved udgange samt evakueringszoner - vurderer rapporten, at der kan være 70.000 publikummer på Dyrskuepladsen.

- Men det understreges, at det kræver en stor indsats, fastslår rapporten.



Ordene "stor indsats" er i rapporten både understreget og med fed skrift.

Ligesom politiet konstaterer rapporten, at trafik og parkering omkring Dyrskuepladsen er "et massivt problem".



- Der er eksempler på, at villavejene syd for pladsen var fyldt med biler frem til 02.30 om natten, hvilket har gjort indkørsel med redningskøretøjer til området umuligt, står der blandt andet i rapporten.

(Artiklen fortsætter under billedet)