Politimand til borgmesterkandidat: - Du tegner et forkert billede af Vollsmose

Politiassistent Elvir Abaz langer som privatperson kraftigt ud efter Venstres borgmesterkandidat i Odense, Christoffer Lilleholt, efter politikeren i et læserbrev i Fyens Stiftstidende gør status efter fire uger med visitationszone i Vollsmose.

Christoffer Lilleholt mener, at politiets visitationer i perioden tegner "et billede af en bydel, der til stadighed ikke vil indordne sig under Danmarks love og regler".

Læs også Særligt initiativ skal hjælpe 1.100 odenseanere i arbejde

Christoffer Lilleholt mener, at det er nødvendigt med "en konstant, effektiv og meget hårdere politiindsats i Vollsmose".

Fakta Det var en skudepisode på åben gade i Vollsmose 17. december sidste år, som førte til indførelsen af den fire uger lange visitationszone, som der henvises til i artiklen. Visitationszonen udløb 14. januar 2020 klokken 14.00. Se mere

"[...] for lad mig sige det klart: Vi accepterer ikke kriminalitet, bander og våben i vores by. De personer, der begår denne kriminalitet, har valgt fællesskabet fra, derfor må konsekvensen også være hård".

I de fire uger visitationszonen varede, blev der foretaget 148 visitationer og rejst 21 sigtelser: En for våbenlov, otte for lov om besiddelse af euforiserende stoffer, to for lov om salg af euforiserende stoffer, tre for kørsel i narkopåvirket tilstand og tre for kørsel uden kørekort. De resterende fire sigtelser relaterer sig til mindre alvorlige forseelser.

Elvir Abaz mener, at Christoffer Lilleholt fordrejer sandheden kraftigt, og skriver i et opslag på Facebook, at det er "misvisende at påstå, at bydelen Vollsmose, herunder de velfungerende og ikke kriminelle borgere, som der er flest af, ikke vil indordne sig landets love og regler".

Artiklen fortsætter under videoen ...

02:45 Se og hør interview med Christoffer Lilleholt (V). Luk video

"Det vil klæde Lilleholt at specificere, at problemet er et lille mindretal af de asociale kriminelle, der tager hele bydelen som gidsler, og som er med til at brande dens borgere negativt udadtil", skriver han og tilføjer:

"En betydelig andel af de kriminelle, som laver ballade i Vollsmose og er del af konflikterne, bor rent faktisk udenfor Vollsmose".

Elvir Abaz påpeger, at siden banden Black Army blev opløst i efteråret 2017 er ungdomskriminaliteten i Vollsmose faldet med 24 procent, og at politiet et par gange har slået hårdt ned på "mere eller mindre spontant" opståede sammenstød mellem mindre grupper af kriminelle.

"Hvis vi ser bort fra de få voldelige antræffelser mellem de kriminelle bandelignende grupperinger, så har det aldrig nogensinde været så roligt i Vollsmose. Det kan alle betjente, som beskæftiger sig med Vollsmose bekræfte", skriver Elvir Abaz, som via sit arbejde i Fyns Politi har været tæt på udviklingen i Vollsmose de seneste år.

Fakta om den afsluttede visitationszone Det er politidirektøren i Fyns Politi, der træffer beslutningen om at oprette en visitationszone.



Zonen gjaldt: Nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej til Ejby Møllevej og mod vest Ejby Møllevej til Skt. Jørgens Gade, Åsumvej og Ejbygade nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen.



Baggrunden for den geografiske udstrækning var på den ene side, at de implicerede grupperinger er særdeles mobile og hele tiden flytter sig. På den anden side var der lagt vægt på, at ovennævnte skyderi foregik i Vollsmose. Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område.



Visitationszonen udløb 14. januar 2020 klokken 14.00. Visitationszonen gjaldt døgnets 24 timer alle periodens dage. Kilde: Fyns Politi Se mere

Claus Skjoldborg Larsen, socialdemokratisk medlem af byrådet i Odense, er på Elvir Abaz' hold og skriver i kommentar til Abaz' opslag på Facebook, "at politiet formentligt ville kunne lave samme 21 sigtelser på blot en enkelt dag - 24 timer (og altså ikke 4 uger), i Odense C når det er J-dag".

Den udtalelse gentager Claus Skjoldborg Larsen i et opslag på sin egen Facebook-profil, hvor han i et opslag også tager afstand fra Christoffer Lilleholts udlægning af de fire uger med visitationszone.

I opslaget kalder han Christoffer Lilleholts læserbrev for "misvisende" og mener, at Vollsmoses borgere tages "som gidsler i kampen om politisk selvpositionering".

Han medgiver, at "visitationszonen viser, at der er stadigvæk kriminalitet, som forøves af de kriminelle med tilknytning til Vollsmose" og at det skal "politiet naturligvis gøre noget ved".

"Men vi skal bare have proportionerne i orden og ikke vildlede befolkningen", skriver Claus Skjoldborg Larsen.

Læs også Fynske borgmestre: Kommunerne er opdelt i A- og B-hold