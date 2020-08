Politisk forslag: Indsatsen mod bandekriminalitet skal styrkes

Selvom specialenheden og kontrolgruppen i Odense har haft succes med at stoppe bandekriminalitet hver for sig, skal et nyt forslag gøre det nemmere for de to enheder at arbejde sammen.

Det mener Mark Grossmann (V), der er medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget, er vigtigt, hvis man skal komme bandemedlemmerne i forkøbet.

Fakta: Specialenheden Specialenheden har fokus på personer med relationer til det kriminelle bandemiljø. Borgere i specialenhedens fokus skal deltage i hyppige jobsamtaler og beskæftigelses- og uddannelsesrettede tilbud med det formål, at de på sigt kommer i arbejde eller begynder på en uddannelse. Vælger en borger ikke at deltage kan specialenheden fratage deres ydelse på baggrund af manglende samarbejde. Specialenheden hjælper også, hvis en borgere med banderelationer ønsker at komme videre i et exit program. Se mere

- Der bliver ved med at være bandekriminalitet. Derfor skal vi være politisk kreative og tage fat på de to energier, som er velfungerende hver især, forklarer han.

Specialenheden står for aktivering af de bandekriminelle, mens kontrolgruppe finder og afslører socialt bedrageri. De to enheder skal nu arbejde endnu tættere sammen og udveksle viden om de kriminelle.

Ifølge Mark Grossmann vil samarbejdet kunne give en viden om de bandekriminelle, som de to enheder ikke har haft før.

- Vi er nødt til at vide, hvem vi skal modarbejde. Ellers så famler vi i blinde, konstaterer han.

Følgegruppe for de nye

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er kommet frem til en række konkrete initiativer, der kan være med til at styrke samarbejdet mellem specialenheden og kontrolgruppen.

Et af initiativerne er at oprette en følgegruppe, som skal følge alle nye personer, der er i kontakt med specialenheden.

Fakta: Kontrolgruppen Kontrolgruppen har ansvaret for at finde og stoppe socialt bedrageri. Det gør de i tæt samarbejde med interne afdelinger i kommunen og eksterne myndigheder som for eksempel SKAT og Udbetaling Danmark. Se mere

Følgegruppen skal bestå af medarbejdere fra både specialenheden og kontrolgruppen, hvor begge enheder så systematisk skal følge den enkelte ud fra samme viden.

På den måde vil de kunne skræddersy et forløb, der skal hjælpe den kriminelle videre og ud af bandekriminalitet.

Lighed mellem indkomst og forbug

Specialgruppen ved hvilke aktiveringstilbud eller jobs en person er i, mens kontrolgruppen holder øje med deres indkomst. Sammen kan de holde øje med, om det de benytter sig af, for eksempel dyrt hus eller store biler, overstiger deres indkomst.

At kontrolgruppen vil kunne give specialgruppen viden om de kriminelles pengeflow ser Mark Grossmann som en stor fordel.

- Specialgruppen giver aktiveringstilbud til dem, og i nogle tilfælde afviser de at tage imod det. Kontrolgruppen vil give specialstyrken en idé om, om det personerne er omgivet af, overstiger deres indtægt. For det kan være grunden til, at de takker nej til aktiveringtilbuddet, forklarer han.

Ifølge Mark Grossmann vil kontrolgruppen også kunne give specialgruppen viden om de krimininelles familieforhold.

- Med sådan en viden vil man kunne gå ind og forebygge hos yngre familiemedlemmer, som kunne have en risiko for komme ud i kriminalitet, siger han.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens initiativer skal drøftes på udvalgsmødet på tirsdag.