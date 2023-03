Professor om Odenses trafikplan: - Der skal både pisk og gulerod til

Vil man internationalt lægge mærke til det, hvis man gør det her?

- Mange af de takter man ser her, ser man også rundt omkring i verden, men alle steder kæmper byerne med også at have politikere, der tør at indføre de her ting.

- Derfor vil man lægge mærke til det, hvis det lykkes for Odense for alvor, at få fat om problemet og turde at gøre noget ved det.

Malene Freudendal-Pedersen fortæller, at der er masser af eksempler på mindre byer eller mindre byområder, hvor lignende er afprøvet.

- Det vi ved om det er, at det tager folk nogle måneder, hvor de er rigtig utilfredse, men når de først har vænnet sig til det, så bliver de glade for det.

- Det er som med al anden forandring, at det er en udfordring, når man skal lave om på den måde man plejer at gøre ting på.

Udover en erfaringer fra en række mindre byområder, så er Paris og Barcelona i gang med at gøre det i stor skala. Fordi det er uundgåeligt.

- Det skal løses på en eller anden måde, og jeg tror der efterhånden er en bred international enighed om, at vi ikke bare kan løse det med gode muligheder eller gulerødder.

- Der skal simpelthen noget mere til at løse den her udfordring, siger professoren.

Så der skal også pisk til?

- Der skal noget pisk til. Vi har prøvet med gulerødder i Danmark i rigtig, rigtig mange år. Odense har også været super gode til gulerødder, men det lykkes ikke.

- Der skal både pisk og gulerod til at lave om på vores hverdagsrutiner, slår Malene Freudendal-Pedersen fast.

Vi putter bilen øverst i hierakiet

Men der kommer flere og flere biler til?

- Ja, der kommer flere og flere biler, fordi vi hele tiden faciliterer, at der skal komme flere biler.

- Det kommer jo ikke fra en eller anden mægtig ting fra oven, at vi får vores hverdagsting til at fungere sådan, eller at vi har så mange biler. Det kommer jo fordi vi planlægger for det, og fordi vi hele tiden putter bilen øverst i hierakiet, og fordi vi hele tiden vænner folk til, at for at få deres hverdagsliv til at fungere, skal de bruge en bil.

- Der er faktisk masser af mennesker der har et meget velfungerende og fint hverdagsliv uden bil, siger Malene Freudendal-Pedersen.

Hun forklarer, at der er mange situationer, hvor vi bare vælger bilen selvom det måske ikke er den smarteste løsning.

- Der er en grund til, at mere end 30 procent af bilturene er under tre kilometer. Og det er kun 30 procent af vores bilture, der er pendling. Resten er fritid og indkøb.

- Så vi har faktisk en ret stor mængde bilture vi godt kan begynde, at arbejde med uden at det betyder, at man ikke må køre i bil overhovedet.

- Men så længe vi planlægger, at det skal være nemt for bilen, så bliver folk også ved med at bruge den til det meste.

Borgere indrages

De tre bud på Odenses "Den Grønne Mobilitetsplan" kom fra Niras, Team JaJa og Team Urban Creators og blev fremlagt i skyggen af end ambition om, at kommunen senest i 2030 skal være klimaneutral og dermed reducere CO2-udledningen med over 500.000 ton årligt.



Det er et enigt byråd, som har vedtaget klimaplanen, men nu skal borgerne inddrages i vurderingen af forslagene om "Den Grønne Mobilitetsplan"..

Det første borgermøde er på tirsdag på Odense Rådhus, og frem til og med den 30. marts vil der være yderligere fem borgermøder.

