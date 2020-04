Rådmand: - Færre krav, hvis vi skal have plads til de ældste klasser

Skal de større elever i folkeskolen tilbage på skolebænken, skal regeringen slække på de sundhedsfaglige krav.

Det siger Susanne Crawley (R), rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Hun var med, da Agedrup Skole mandag morgen tog imod andet hold i de små klasser.

Læs også Odense Letbane rammes af corona-krisen

Onsdag i sidste uge åbnede skolen med de yngste årgange i 0.- og 1. klasse, og var det så 2.- til 5. klasse, som skulle i skole for første gang efter i flere uger at være forhindret af coronavirussen coivd-19's greb om Danmark og resten af verden.

- Nu starter vi med at lave fysisk skole op til femte klasse. Men jeg vil her fra Odense sige til regeringen, at hvis man påtænker, at de ældre skolebørn skal starte i skole igen, så må man slække på de nogle af de sundhedsmæssige krav, så der er plads på skolerne, siger Susanne Crawley.

På Agedrup Skole er hver en kvadratmeter nu optaget af de små elever, som skal have plads til blandt andet at sidde i klasselokalerne med to meters mellemrum.

Men kan man leje eller låne andre lokaler?

- Det vil være en mulighed nogle steder, men andre steder er de fysiske rammer i lokalområdet på en sådan måde, at man er nødt til at have børnene på skolen.

- Det kan man ikke, hvis man skal leve op til de sundhedsfaglige krav, som der er i øjeblikket, siger Susanne Crawley.

- Og jeg vil også sige, at der er grænser for, hvor meget bøvl man kan udsætte skolebørn, forældre og lærere for. Så vil det være lettere, at de er derhjemme, tilføjer rådmanden.

Læs også Følg corona-situationen: Alle med symptomer på coronavirus kan nu blive testet

Borgmester-opbakning

Susanne Crawley får opbakning fra sin borgmester, som også vil have regeringen på banen, hvis der skal åbnes for de ældre klasser.

Allerede nu er der skoler i Odense som ikke har plads til alle de små elever, og derfor ikke tilbyder undervisning alle ugens fem hverdage.

- Der bliver arbejdet på at finde løsninger. Det er en gradvis genåbning vi er i gang med, og skolerne gør det så godt den kan. Det er vigtigt, at det sundhedsmæssigt er forsvarligt, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- Så der er nogen steder man lige skal have fundet de sidste løsninger og få dem på plads, så man kan få en så normal hverdag som muligt.

Hvad skal der til for, at få de ældste klasser i skole?

- Først og fremmest skal de ændres i de nationale påbud. Så der må vi lytte til, hvad regeringen og sundhedsmyndighederne siger, hvornår det er forsvarligt at udvide igen.

Læs også Særlig bybus i Odense markerer redning af kz-fanger i Nazityskland

- Jeg ved, at der er rigtig mange lærere og skoleledere der er kreative, og har fundet måder at lave undervisning på, hvor man bruge grønne områder, idrætsfaciliteter, sportshaller, bruger byens rum og parker til at kunne lave en undervisning uden for matriklen.

- Det er jo en god måde til at få tingene til at hænge sammen på i en tid, hvor vi skal holde afstand.