Rådmand lægger sig fladt ned: - Vi har underprioriteret folkeskolen - og vi vidste det godt

Sådan lyder reaktionen fra Børn- og Ungerådmand Susanne Crawley efter mandagens offentliggørelse af en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige skoleledere i Odense.

I undersøgelsen, der blev sat i værk på baggrund af Agedrupsagen, oplever hver anden skoleleder flere grænseoverskridende elever. Samtidig savner samtlige skoleledere i undersøgelsen flere ressourcer til forebyggende arbejde.

- Vi har at gøre med en bydækkende dagsorden. Selvfølgelig skal der gøres nogle ting på Agedrup Skole, og det er vi i gang med. Men der er også noget, der handler om, at vi skal se på folkeskolen i det hele taget, siger Susanne Crawley.

Flere penge til skoler

Derfor bliver det Susanne Crawleys topprioritet at skaffe flere penge til folkeskolen i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger.



- Altså, vi har da godt vidst, at vi ikke har en folkeskole, som er finansieret i den høje ende. Det har hele byrådet været bevidst om, og sådan har det været i mange, mange år. Derfor håber jeg, at den opmærksomhed, der er nu, hvor kedelig den end er, får os til at få øjnene op for, at der skal prioriteres flere ressourcer til folkeskolen.

Hvis I har vidst i flere år, at der har været problemer på området, hvorfor skal der så sådan en undersøgelse her til, før I gør noget?

- Der er mange prioriteter i en kommune, og så kan der være hændelser, der gør, at man bliver virkelig klar over, at hvis ikke det her skal køre af sporet, så skal man rette op på det nu. Og det er den situation, jeg tror, vi er i lige nu. Hvis ikke det skal køre af sporet, hvis ikke det skal ende med, at flere og flere børn i Odense skal have et specialskoletilbud, så skal vi gøre det muligt for dem at være i den almene del af folkeskolen. Og det kræver nogle ressourcer, påpeger Susanne Crawley of fortsætter:

- Og det gælder altså ikke bare penge til flere lærere og pædagoger. Der skal også fokus på de understøttende indsatser som PPR, SSP, sundhedspleje, familiebehandler og talepædagoger.