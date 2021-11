Rådmand overhales af ung kandidat: - Det er en desavouering af spidskandidaten

Det flotte valg ser dog ikke ud til at bringe den unge politiker, som også er blevet valgt ind i Regionsrådet ved tirsdagens dobbeltvalg, i spil til den rådmandspost, som Radikale får.

- Hvem der får flest stemmer har ingen betydning for, hvem der får posten som rådmand i Odense Kommune. Politik handler om forhandling, siger formanden for Radikale i Odense, Kristian Grønbæk Andersen.



Han har ikke yderligere kommentarer og henviser til de to kandidater. Ingen af de to radikale politikere har ønsket at kommentere på den nuværende situation.

Voldsom overhaling

TV 2 Fyns politiske kommentator Jesper Buch vurderer dog umiddelbart ikke, at der per automatik står Susanne Crawley på partiets rådmandspost.

- Men min vurdering er, at der hvor det kan give anledning til diskussion, er internt i Radikale, hvis Anne Skau Styrishave mener, at hun har ret til rådmandsposten, fordi hun har fået et bedre valg. Så kan det give gnidninger. Hvis hun er tilfreds med at være valgt ind, falder det til ro i al fredsommelighed, lyder vurderingen fra Jesper Buch.

Han understreger, at det aldrig er rart for en spidskandidat at blive overhalet af nogen, der ligger længere nede på listen og kalder det for "vælgernes desavouering af en spidskandidat."

- Crawley tegner partiet og har haft otte år som rådmand - og alligevel bliver hun overhalet.

- Det var tæt på sidste gang, og denne gang tyder meget på, at det sker. Det er en voldsom overhaling, siger Jesper Buch.