Rådmand vil have ændret billetsystemet i letbanen: - Det er ikke alle, der har rejsekort

- Prisstrukturen trænger generelt til et servicetjek, hvis vi vil have flere til at bruge offentlig transport, siger Søren Windell.

Fynbus: Derfor gælder turistbilletten kun i perioder

Ifølge Fynbus er den lave pris på turistbilletter årsagen til, at det kun er i ferieperioder, at de bliver tilbudt.

- Turistbilletter er indført for turister og tilpasset de perioder, hvor turistsæsonen er. Da det er et meget prisbilligt produkt, tilbydes det ikke hele året, da det så vil konkurrere med andre af FynBus’ produkter, siger kunde- og kommunikationschef Martin B. Krogh.

Når det er sagt, vil Fynbus ikke udelukke, at der i fremtiden kan indføres dagsbilletter.

- FynBus overvejer, om vi mere permanent skal indføre dagsbilletter som for eksempel i Aarhus. Det kræver, at vi får vurderet den rigtige pris og regnet på de indtægtsmæssige konsekvenser, da der så vil være en del af de nuværende kunder på lange rejser, der kan vælge det som et billigere produkt, forklarer Martin B. Krogh.

Søren Windell vil tage diskussionen om billetsystemet i letbanen op på et kommende møde i Økonomiudvalget.

Det er i sidste ende FynBus’ bestyrelse, der afgør, om der på et senere tidspunkt skal sælges endagsbilletter i den offentlige trafik i Odense.

Det koster 26 kroner for en enkeltbillet med letbanen i Odense, men det kan gøres billigere.