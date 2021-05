Ramt af sygemeldinger: Fynboer venter i timer på test fredag

- Jeg var her tyve i otte, og da de åbnede klokken otte, var der kun to podere, og jeg endte med at stå i kø i cirka en time, siger Niels Thuelund.



Indenfor kunne Niels Thuelund tælle mere end ti testbåse, men kun to af dem var i brug.

Ikke det eneste sted

Thuelund er frustreret over, at der ikke er bedre styr på tingene. Han er nemlig nødt til at få sin test.

- Du kan jo ikke gøre noget. Jeg skal ud at spise i morgen aften, så jeg var tvunget til det. Men at man ikke er mere forberedt, og at de først åbner klokken otte, er helt hen i vejret.