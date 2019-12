Rasmus Seebach skal spille på fynsk festival

Den danske popstjerne Rasmus Seebach bliver hovednavn til fredagskoncerten i forbindelse med en af Danmarks største kulturfestivaler, H.C. Andersen Festivals, i august 2020. Det afslører arrangøren.

Læs også Rasmus Seebach har slået Kim Larsen

Koncerten afvikles på scenen i Kongens Have i Odense fredag den 21. august 2020.

- Jeg er stolt over at kunne tilbyde festivalens gæster den særlige koncertoplevelse, som Rasmus Seebach kommer til at stå i spidsen for i Kongens Have i 2020, siger festivaldirektør Peter Bøgholm i en pressemeddelelse.

En af Danmarks største popkunstnere

Rasmus Seebach debuterede i 2009 med singlen "Engel", som blev et hit i Danmark.

Hans debutalbum blev solgt i flere end 240.000 eksemplarer, og han er dermed en af landets bedstsælgende kunstnere.

Alle hans fem soloalbum, hvoraf det seneste er fra 2017, er gået ind som nummer et på den danske albumhitliste.

Musik fra 1980'erne og 1990'erne

Ud over Rasmus Seebach-koncerten vil der to gange i løbet af festivalugen være Vi Elsker-koncerter med musik fra henholdvis 1980’erne og 1990’erne.

Billetter til Rasmus Seebach-koncerten kan købes fra mandag klokken 12. Prisen er 350 kroner.

H.C. Andersen Festivals finder sted for ottende gang i uge 34 i 2020.