Red Hot Chili Peppers gæster fynsk festival i 2023

Det californiske funkrockband Red Hot Chili Peppers drager på verdensturné til næste år, og et af stoppene er Tinderbox i Odense.

Det oplyser musikfestivalen i en pressemeddelelse.

Red Hot Chili Peppers bliver hovednavnet på festivalen, der også byder på artister såsom Tobias Rahim, Jada og George Ezra.

Den amerikanske rockgruppe har mange år på bagen. Bandet blev grundlagt i 1983 og kan således fejre 40-års jubilæum til næste år.

Det var dog først med det femte album - "Blood Sugar Sex Magik" fra 1991 - at Red Hot Chili Peppers for alvor blev kendt verden over med blandt andet nummeret "Give It Away" og "Under the Bridge".

Yngre generationer kender måske særligt det hyperpopulære album "Californication" fra 1999, som bød på hits såsom "Around the World", "Carlifornication" og "Scar Tissue".

Albummet er blevet solgt verden over i mere end 15 millioner eksemplarer.

Mange store navne

Også i 00'erne har bandet udgivet musik, og selv om de fire bandmedlemmer er omkring de 60 år, fortsætter de ufortrødent med at optræde og spytte nye plader ud.

I år har firkløveren således udgivet "Unlimited Love" og "Return of the Dream Canteen" samt været på en stadionturné.

Når bandet optræder til Tinderbox, er det en del af en 23 dage lang verdensturné, hvor de også gæster andre festivaler og stadioner i Europa og Nordamerika.

Med som gæster i 2023 har bandet blandt andre rocksangeren Iggy Pop og hiphop-bandet The Roots, skriver Tinderbox i pressemeddelelsen.

Tinderbox er en af Danmarks største musikfestivaler. Den blev afholdt første gang i 2015, og i 2023 finder den sted fra 22. til 24. juni.

Det er Tusindårsskoven i Odense, der danner rammen om festivalen, der har plads til omkring 48.000 publikummer. En partoutbillet, der giver adgang til alle festivalens dage, koster 2455 kroner.

Hovednavnet på Tinderbox 2023 kommer også fra USA og er blevet annonceret til at spille koncert fredag den 23. juni.