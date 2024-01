I et år har kommunen forbudt gartner at dyrke grøntsager, men nu har sagen taget en drejning

Den nye FAQ lemper på en række områder produktionsvilkårene for gartnerierne. Nu kræves der ikke længere en tilladelse til, at rent vand fra nedvaskning af drivhusene udledes i jorden. Gartnerierne behøver heller ikke længere at opsamle kondensvand og overskydende vand fra planterne, men må nu lade det rene vand sive ned i jorden. Og økologiske gartnerier må vande deres afgrøder i jorden uden en såkaldt nedsivningstilladelse.

De nye regler glæder Michael Kongstad, og da det nu er tilladt at vande økologiske grøntsager i jorden, mener han, at kommunen må droppe det driftsforbud, Glade Grøntsager har været ramt af i et år.