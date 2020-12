Rekordtal: Smitten stiger fortsat i flere fynske kommuner

Antallet af nye smittede med coronavirus er lørdag rekordhøjt med 3.552 nye smittede i hele Danmark. Tallet skal dog ses i lyset af, at perioden omfatter 28 timer og et rekordhøjt antal prøver på 118.130.

Fynske smittetal Odense: Incidensniveau på 306,6 - 626 nye smittede Nordfyn: Incidensniveau på 152 - 45 nye smittede Svendborg: Incidensniveau på 149,5 - 87 nye smittede Kerteminde: Incidensniveau på 147,3 - 35 nye smittede Langeland: Incidensniveau på 144,4 - 18 nye smittede Nyborg: Incidensniveau på 112,6 - 36 nye smittede Assens: Incidensniveau på 102,6 - 46 nye smittede Middelfart: Incidensniveau på 97,7 - 38 nye smittede Faaborg-Midtfyn: Incidensniveau på 75,8 - 39 nye smittede Ærø: Incidensniveau på 0 - 0 nye smittede *Incidensniveau er fra lørdag 12. december. Antal nye smittede er i de foregående syv dage. Kilde: Statens Serum Institut

Det oplyser Statens Serum Institut.

Blandt de ti fynske kommuner er det fortsat Odense, der har det højeste incidensniveau, altså antal smittede per 100.000 borgere. Lørdag er tallet 306,6 mens det for to dage siden var 296.

I de seneste syv dage er der registreret 626 nye smittede i Odense. Af dem er 306 personer mellem 0 og 29 år, altså over halvdelen af de smittede.

Næsthøjeste fynske tal er i Nordfyns Kommune, hvor incidensniveauet er på 152, hvilket dækker over 45 nye smittetilfælde i de seneste syv dage. I torsdags var incidensniveauet til sammenligning 128.

Svendborg, Kerteminde og Langeland følger efter med incidensniveau på henholdsvis 149, 147 og 144.

Laveste tal har Ærø, hvor der ikke er registreret smittede i de seneste syv dage.

Nu 935 døde med corona

Lørdagens tal viser også, at antallet af indlagte siden fredag er steget med 10 til 371, heraf er 54 i intensivbehandling, og 31 er i respirator.

Samtidig meldes der om yderligere otte coronarelaterede dødsfald. Dermed er 935 personer døde med coronavirus i Danmark.

Den såkaldte positivprocent - andelen af positive blandt de testede - ligger på 3,00 og er det hidtil højeste.

Det er tredje dag i træk med flere end 3.000 coronatilfælde per dag.

Læs også Coronasvar fra professoren: - Må jeg holde jul med min familie?