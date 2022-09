Sådan påvirker marathon trafikken: Store ændringer for letbane og bus

Ud over bustrafikken bliver også Odense Letbane påvirket af marathonløbet.

Ruten passerer nemlig letbanesporet to steder. Dels ved Richard Møller Nielsens Plads og dels i krydset mellem Højstrupvej og Møllemarksvej.

Mellem klokken 10 og 13 indstilles driften mellem Odense Banegård og Tarup Center.

Der indsættes erstatningsbus mellem Idrætsparken og Tarup Center. Dog oplyser Odense Letbane, at det ikke er muligt at indsætte erstatningsbus mellem Odense Banegård og Idrætsparken.



Fra klokken 13 kører letbanen til Idrætsparken igen, dog stadig med erstatningsbusser mellem Idrætsparken og Tarup Center.

Fra klokken 16 kører både bus- og letbanedriften normalt igen.

70 hjemmeværnspolitifolk dirigerer trafikken

Biltrafikken må også indstille sig på at skulle ud på omveje søndag i Odense.

Hele 70 hjemmeværnspolitifolk er indsat for at dirigerer trafikken i byen.

Er man bosiddende inden for maraton-ruten, anbefaler HCA Marathon, at man benytter Vestre Stationsvej eller Østre Stationsvej til at komme ud af området. Fra begge veje kan der køres mod Ringvejen og videre.

På Næsbyvej, Sdr. Boulevard og Middelfartvej er der såkaldte trafiksluser, hvor bilister og løbere krydser hinanden. Sluserne reguleres af Politihjemmeværnet.

Efterhånden som de sidste løbere passerer de enkelte punkter på ruten, fjernes afspærringerne og trafikken normaliseres fra klokken 16.

Se de forskellige løbsruter og de påvirkede veje på HCA Marathons hjemmesiden.