Samlede ind til kræftramte børn: Tiltalt for at putte pengene i egen lomme

Det er to mænd bag Foreningen for Danske Kræftramte Børn med adresse på Svendborgvej i det sydlige Odense, det står tiltalt for at svindle med indsamlede penge.

I følge anklageskriftet, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i, er de to mænd tiltalt for svindel mod over 3000 virksomheder.

I anklageskriftet står der, at de to mænd som henholdsvis bestyrelsesmedlem og formand for Foreningen for Danske Kræftramte Børn i perioden fra den 20. maj 2016 til den 12. juli 2017 har fået 3.303 danske virksomheder til at donere i alt 4.737.325 kroner til foreningens arbejde.

I følge anklageskriftet er kun 508.043 kroner brugt til gaver til kræftramte børn. Mindst 4.229.282 kroner er derimod overført til private konti eller konti tilhørende virksomheder, som tiltalte ejer.

Afsløret af Operation X

Det var TV 2-programmet ’Operation X’, der i 2017 afslørede, at Foreningen for Danske Kræftramte Børn svindlede med de indsamlede penge. Ved hjælp af fiktive historier om syge børn og opdigtede samarbejdspartnere fik foreningen penge fra danske virksomheder.

Det er Anklagemyndigheden ved Fyns Politi, der her rejst tiltalen mod de to centrale personer i foreningen.

- De er bestyrelsesmedlemmer i foreningen, henholdsvis formand og næstformand. Efterforskningen har vist, at det er de to personer, der har tegnet foreningen ud ad til. Derfor er det dem, der er rejst tiltale imod, sagde senioranklager Heidi Colbæk til tv2.dk, da anklageskriftet i oktober blev fremlagt for de tiltalte.

Udover formanden og næstformanden havde foreningen også tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, men de er ikke tiltalt.

- Der er selvfølgelig andre bestyrelsesmedlemmer i foreningen, men efterforskningen har ikke vist, at det er dem, der skal sigtes eller rejses tiltale i mod, sagde Heidi Colbæk dengang til tv2.dk.

Jublede efter hvert salg

Tv2.dk har talt med en af dem, som arbejdede med at samle penge ind for foreningen. Hun var ikke klar over, at de penge, hun samlede ind, ikke gik til syge børn. Foreningens telefonsælgere arbejdede fra et callcenter i Barcelona

- Jeg har også været med til at skrabe penge sammen til deres lommer, men der vidste jeg det jo ikke. Da jeg sad dernede, tænkte jeg, at en forening, der hjælper kræftramte børn, det vil man jo gerne hjælpe og støtte op omkring. Når man så finder ud af, at man ikke gør det, er det jo hjerteskærende, siger Jill Jùhl Synnestvedt til tv2.dk.

Hun husker, hvordan hvert et salg blev fejret.

- Når vi lavede et salg, gik vi op på tavlen og lavede et kryds, og efterfølgende dansede vi alle sammen rundt, fordi vi var glade, siger hun.

Jill Jùhl Synnestvedt var ansat i tre uger, men er aldrig blevet betalt for sit arbejde.

Der er afsat otte retsdage til at behandle sagen i Retten i Odense, og der forventes at falde dom senere i januar.

