Se alle billederne: Astralis, computerspil og kammeratskab til kæmpe gamermesse i Odense

Nogle af de største stjerner i e-sportsverdenen er i disse dage på Fyn for at deltage i finalerne i ESL Pro League, som er en professionel liga for computerspillet Counter Strike. Finalerne foregår i Jyske Bank Arena i Odense.

Samtidig afholdes messen Odincon i Odense Congress Center, hvor to messehaller er fyldt med stande, hvor man kan møde spiludviklere og prøve kræfter med nogle af de nyeste spil og gadgets på markedet.

Allerede torsdag blev begivenhederne skudt i gang, da der blev holdt Danish Gaming Awards i Odense Congress Center. Awardshowet er stablet på benene af svendborgensiske Thomas Benze og hylder det bedste inden for gaming det seneste år.

Det danske hold Astralis er nået til semifinalerne og er med i opløbet til at få del i de godt fem millioner kroner, der uddeles i præmiepenge.

