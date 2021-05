Se billederne fra første Odense Pride: - Vi er ikke bare en trend eller en fase

I flere år har pride været kæmpestort i København, og siden da har den farverige demonstration spredt sig til mindre byer som Kolding, Viborg og Aalborg.

- Som en nonbinær person, der var tildelt kønnet "mand" ved fødslen, har jeg ufattelig lille repræsentation i det offentlige. Ved at vise, at jeg er her, føler jeg, at jeg kan skabe en dialog om, at det er meget mere alment at være transkønnet og nonbinær, siger Ronja-Helena Riis Nielsen.