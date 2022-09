Se eksperimentet: Hvad er forskellen på at køre gennem Odense med 30 og 50 kilometer i timen?

I Odense skal det inden for den nærmeste fremtid kun være tilladt at køre 30 kilometer i timen i bil inden for Ring 2 - i hvert fald hvis det står til Odenses klimarådmand, Tim Vermund (S).

TV 2 Fyn satte sig for at teste, hvor meget længere tid bilisterne skal bruge en helt almindelig onsdag eftermiddag, hvis de kun må køre 30 kilometer i timen i stedet for de tilladte hastigheder på henholdsvis 50 eller 60 kilometer i timen i bybilledet.

I videoen kan du se, hvordan eksperimentet gik, og hvor meget længere tid bilisterne skal bruge.