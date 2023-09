Selv Taylor Swift er der plads til i Odense, hvis Dyrskuepladsen kan rumme 70.000 mennesker

Nu kan Odense tiltrække de største musikstjerner i verden.

Sådan lyder meldingen fra Ronnie Hansen, der er tidligere eventchef i Odense&Co og var med til at etablere Tinderbox. Meldingen kommer efter Odense Kommune i dag kunne fortælle, at man ønsker at opgradere Dyrskuepladsen, så den kan rumme op mod 70.000 tilskuere:



- Hvis man udvider til 70.000 tilskuerpladser, så tror jeg ikke, at der er nogle kunstnere, der er for store til pladsen. Så kan man tiltrække de allerstørste navne og stadionsshows - og nu også dem, der har behov for mere plads, end man kan få i eksempelvis Royal Arena eller Parken, fortæller han.

Spørgsmål: Betyder det så, at selv kunstnere som eksempelvis Taylor Swift ville kunne besøge Dyreskuepladsen?

- Jeg kan ikke være konkret, men igen vil jeg sige, at der nok ikke er nogle kunstnere, der er for store til et sted som har plads til 70.000 tilskuere, fortæller Ronnie Hansen.

Og det er Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel enig i:

- Det giver god mening at opgradere pladsen, fordi det er efterspurgt. Det er attraktivt at ligge de store navne her.

Spørgsmål: Drømmer man højt, hvis man nævner Taylor Swift?

- Ikke for højt. Det kunne man i princippet godt rumme. Der er ikke nogen på denne plads, man ikke kan rumme, ellers havde vi ikke gjort det, siger borgmesteren.

Og opgraderer man Dyrskuepladsen i Odense til at kunne rumme op imod 70.000 mennesker, så er pladsen det største eventsted i Danmark ud over Orange Scene på Roskilde Festival.

Frie hænder

Ifølge Odense Kommunes plan så skal Dyrskuepladsen være opgraderet og klar til sommeren 2024 - og så er pladsen attraktiv af flere årsager:

- Arrangørerne kan komme og sætte det op, som de vil - de får relativt frie hænder til at skrue arrangementet sammen. Derudover er et stadion dyrt at leje, og derfor ligner det, at man fra kommunens side har prøvet at lave en pakke, der er økonomisk bedre for internationale arrangører, siger Ronnie Hansen.

Og det er noget, der falder i god jord hos All Things Live, der er Nordens største inden for liveunderholdning og arrangørerne bag sommerens fynske Rammstein-koncerter.

- Det er kæmpestort, at Danmark nu endelig har udsigt til at få en udendørs koncertplads med plads til 70.000 mennesker – og så ovenikøbet i Odense midt i landet, siger Pernille Møller Pedersen, der er direktør i All Things Live.

- Med en udendørsplads af denne størrelse og kaliber melder man sig for alvor ind i en international liga – og kæmper med om de helt store A-navne, når de tager på deres verdensturneer.

Ikke alene er det en positiv nyhed for musikbranchen, men det er også en god nyhed for Odenses økonomi.



Godt for økonomien

I 2018 gav det amerikanske rockband Guns N’ Roses koncert på Dyrskuepladsen foran omkring 40.000 tilskuere, og i juni satte Rammstein gang i festlighederne for 47.000 mennesker to dage i træk.

Ifølge Peter Rahbæk Juel har der været planer om at opgradere pladsen, siden Guns N' Roses-koncerten i 2018. Men planerne er blevet intensiveret siden sommerens Rammstein-koncerter.

- Det har givet liv i byen, overnatninger på hoteller, gang i forretninger og foreningslivet, der har haft boder, som de har tjent penge på. Vi kunne se med Rammstein, hvordan vi kunne tiltrække publikum fra Tyskland, Benelux-landene og de nordiske lande, fortæller rådmand Søren Windell fra Konservative.

Og vurderingen fra Ronnie Hansen er da også, at det vil gavne det lokale foreningsliv.

- Jeg kan sagtens forestille mig, at denne model betyder, at der vil komme mange, mange penge ud til foreningerne som følge af de koncerter, der kommer.

