Seriehærværk i Højstrup: Fyns Politi har anholdt tre personer

Tre personer brugte eftersigende deres søndag morgen på at kaste sten gennem flere ruder i bydelen Højstrup i Odense.

I hvert fald modtog Fyns Politi en række anmeldelser søndag morgen om hærværk i bydelen. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen til TV 2 Fyn.

- Politiet modtog flere og flere anmeldelser om hærværk i 5200 Odense V og 5210 Odense NV. Ud over anmeldelserne fik politiet desuden en signalement af tre personer, der skulle stå bag hærværket, siger Milan Holck Nielsen.

Efter at have modtaget signalementet af de tre personer, der står bag dét, vagtchefen kalder for seriehærværk, fandt politiet tre personer, der passede på signalementet.

De tre personer er derfor blevet anholdt og er ved at blive afhørt af Fyns Politi.

- Jeg kan ikke lægge et præcist antal på hærværket, men det er blevet begået flere steder i området. De tre anholdte er ved at blive afhørt nu, siger Milan Holck Nielsen og tilføjer:

- Men hærværket er hørt op i området, så det lader umiddelbart til, at vi har fat i de rette gerningsmænd.