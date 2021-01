Bandekonflikt: Antallet af unge ballademagere er halveret på syv år

I onsdags blev en 21-årig mand varetægtsfængslet i fire uger for drabet på en uskyldig 31-årig mand i Vollsmose. Den 31-årige tilfældige borger blev det uskyldige offer, da to rivaliserende bander skød efter hinanden i juni 2020.

Vi kan se hen over de seneste år, at der har været et fald kriminaliteten Tommy Holst, leder, SSP Odense

Men på trods af den alvorlige episode og anden alvorlig kriminalitet, som banderne står bag, så er der også positive ting af hæfte sig ved.

Ifølge en opgørelse fra SSP Odense er antallet af såkaldt "problemskabende" unge nemlig halveret fra 2013 til i dag. I 2013 havde SSP registeret et sted mellem 150 og 200 på listen. På nuværende tidspunkt er listen på omkring 75 personer. Det fortæller leder af SSP Odense, Tommy Holst.

- Én af årsagerne kan være indsatsen "Odense står sammen mod banderne", der blev sat i gang i 2017. Her stillede kommunen, politiet, civilsamfundet, boligorganisationerne og erhvervsdrivende sig sammen og sagde fra over for banderne, siger Tommy Holst, og fortsætter:

- Det er det skelsættende tidspunkt, hvor vi begyndte at se et knæk på kurven.

Forskel på indsatser

De problemskabende børn og unge er karakteriseret ved at ligge i laget under den hårde kerne, og det er fra den gruppe, banderne rekrutterer nye medlemmer. Derfor gælder det om at få grebet ind, inden de kommer for langt ud.

Tre bander i konflikten I Odense er der i øjeblikket tre grupperinger. Korsløkke-banden. Denne gruppering holder til i området omkring korsløkkeparken. Vollsmose-banden med arabisk baggrund. Denne gruppering består altså personer i Vollsmose med arabisk baggrund. Vollsmose-banden med somalisk baggrund. Denne gruppering består af personer i Vollsmose med somalisk baggrund. Det er som oftest Vollsmose-banderne, der er i konflik med Korsløkke-banden, men til tider kan der også opstå konflikter internt i banderne. - Konflikten bunder jo i mange forskellige ting og går efterhånden mange år tilbage, men dybest set er det to familier, der ikke kan sammen. Og så har politiet gentagne gange sagt, at det handler om, hvem der har retten til narkomarkedet. Og så handler det om personer, der ikke kan lide hinanden. Det handler om forsmåede kærlighedsforhold, siger kriminalredaktør Bjarke Vestesen fra Fyens Stiftstidende.

- Der er ikke én løsning, der passer til alle. Nogle indsatser er målrettet de hårdkogte kriminelle, mens andre er rettet mod dem, der er lidt længere fra, og det er klart, at de, der er længere fra, er mere modtagelige overfor forebyggende indsatser end dem, der er tæt på, siger Tommy Holst.

For banderne er de unge vigtige. Det er nemlig dem, der ofte bliver sat til at lave "det beskidte arbejde".

- Der er ikke nogen tvivl om, at de hårde kriminelle og grupperne i høj grad lever af, at de har denne her fødekæde, og rigtig mange af dem, der er i den tunge del af de kriminelle grupperinger, laver ikke det beskidte arbejde selv. De gør, hvad de kan for at få de unge til at gøre det, siger Tommy Holst.

Kæmper med musikvideoer

Udover at bekrige hinanden med vold og våben, så har banderne også udkæmpet kampe ved hjælp af musikvideoer. Videoerne er fra flere sider blev kaldt voldsforherligende, og der har været advaret mod, at det ville tiltrække unges opmærksomhed til banderne.

- Det er lidt ligesom at stille sig op og sige: "min far er stærkere end din far, nu skal du se, hvor meget magt jeg har", og så viser man sine penge og sine våben. Det kan godt virke lidt småpatetisk, men virkeligheden er, at det skaber en anden form for konflikt, forklarer Tommy Holst.

Vi skal ikke være blinde for, at der er en lille hård kerne af kriminelle ude, og de har vores udelte opmærksomhed. Men så er der også hele den store del af rigtig gode borgere , som lever et ganske almindeligt familieliv i Vollsmose Richardt Jakobsen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi

Alligevel glæder han sig over, at tingene efter hans mening, går i den rigtige retning, og både lokale og nationale tal trækker i samme retning.

- Når vi kigger på både lokale og nationale tal i forhold til kriminalitet generelt, så kan vi se hen over de seneste år, at der har været et fald kriminaliteten. Når vi kigger på flowet i bandemiljøet, så ser vi også et fald i antallet af rocker- og bandemedlemmer. Så data både på lokalt og nationalt niveau afspejler vores vurdering, siger Tommy Holst.

Politiet har nemmere ved at arbejde i Vollsmose

Også Fyns Politi har en række tiltag for at bekæmpe banderne. Og lige som SSP Odense er et af punkterne også at få forhindret, at unge, der ligger på kanten, bliver rekrutteret til banderne.

- Vi vil rigtig gerne bryde forsyningskæderne til banderne. På det område har vi et godt samarbejde med Odense Kommune. Vi udveksler blandt andet bekymringer om forskellige unge med kommunen, og derudfra får vi aftalt en indsats, så vi får vedkommende på rette vej, siger vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen til TV 2 Fyn.

Udover samarbejdet med Odense Kommune, bruger Fyns Politi også en række andre aktører til at forebygge og forhindre bandekriminaliteten eller til at få styr på unge i Vollsmose, der er ved at komme på afveje.

- Vi har rigtig gode netværk ude i det civile samfund. Det er både Odense Kommune, boligforeningerne og forskellige ressourcepersoner, som vi har en rigtig god dialog med, forklarer Richardt Jakobsen.

Han glæder sig over, at beboerne i Vollsmose tager bedre imod politiet i dag, end de gjorde tidligere.

- Hvis vi sammenligner med tidligere, så har vi meget nemmere ved at arbejde derude nu. Vi bliver mødt lidt mere med åbne arme. Vi skal ikke være blinde for, at der er en lille hård kerne af kriminelle ude, og de har vores udelte opmærksomhed. Men så er der også hele den store del af rigtig gode borgere , som lever et ganske almindeligt familieliv i Vollsmose, siger vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen.