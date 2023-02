Skadedyr lukker Storms Pakhus

Mandag formiddag fik Storms Pakhus besøg af en lille, men meget uønsket gæst.



En mus befandt sig blandt de mange madboder, og derfor har pakhuset valgt at holde lukket til torsdag. Det oplyser direktør, Martin Bødker.

- Der er både en kunde og en medarbejder som har spottet en lille mus hernede i dag, siger han.

Desværre er det kun i film, at skadedyr kan hive kokke i håret og lave mad. I det her tilfælde er musen ikke velkommen.

Det uønskede besøg førte til at pakhuset blev tømt, og porten blev lukket.

En bil fra Fødevarestyrelsen har været forbi for at give råd og vejledning til, hvordan man skal håndtere et uønsket skadedyrsbesøg.

- Vi er i god dialog med dem (red. Fødevarestyrelsen), og de anbefaler at vi holder lukket til torsdag for at give huset ro. Mus har det jo med at gemme sig, når der er aktivitet, siger direktøren.

Grundig rengøring igang

Hos Storm Pakhus er alle medarbejdere trukket i arbejdstøjet for at få rengjort huset grundigt.

- Vi vil hellere gå med livrem og seler, end vi vil være lemfældige med hygiejnen, siger Martin Bødker.

Han understreger at de tager situationen meget alvorligt, men at kunder, der har været i pakhuset over de seneste dage, ikke har noget at være nervøse for.

Direktøren oplyser, at man som minimum holder Storms Pakhus lukket til torsdag.

- Hvis der rent faktisk er en mus, der går i en fælde, og så må vi skyde den 24 timer yderligere, siger han.

