Skimmellignende vækst giver sur smiley til burgerrestaurant

Skimmellignende vækst og fedtede belægninger.

Forhold, som de færreste formentligt forbinder med en saftig hamburger.

Alligevel var det synet, som Fødevarestyrelsens tilsynsførende blev mødt af, da styrelsen aflagde kontrolbesøg hos Chicago Burgers restaurant på Åbakkevej 69 i Odense den 25. januar 2023.

I kontrolrapporten fremgår det, at Fødevarestyrelsen under besøget konstaterede fedtede belægninger, skimmellignende vækst og produktrester ved et kølebord i produktionsområdet, hvor der blandt andet er blevet opbevaret ferske hakkebøffer.

Derudover blev der ved produktionsområdets emfang konstateret mørke belægninger af fedtrester samt hængende fedtdråber.

Efter Fødevarestyrelsen besøg har restauranten modtaget en sur smiley. Det fremgår i Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra restauranten.



Virksomheden bemærkede selv, at de har købt et nyt kølebord, og resten vil de få rengjort med det samme.

Chicago Burger har fået fremsendt et bødeforlæg på 5.000 kroner efter Fødevarestyrelsen besøg hos restauranten.

Tidligere problemer med rengøring

Det er ikke mere end få måneder siden, at burgerkædens restaurant på Englandsgade 2 også modtog en sur smiley.

Efter et kontrolbesøg den 6. oktober 2022, der skete på baggrund af en anonym forbrugerhenvendelse, fik virksomheden et bødeforlæg på 5.000 kroner fremsendt.

Her var det også rengøringen, der ikke havde været tilstrækkelig. Under besøget konstaterede styrelsens tilsynsførende fedtede og mørke belægninger på gulvet i restaurantens åbne køkken.

Desuden fandt man en mængde tabte pommes frites bag ved en “pommes frites holder”.

Efter kontrolbesøget i oktober blev virksomheden tilmed pålagt et bødeforelæg på 7.500 kroner, da Chicago Burger havde snittet rødløg direkte ned i en papkasse, som virksomheden havde fået leveret tomater i.

Siden besøget i oktober har Fødevarestyrelsen været på besøg igen ved Englandsgade 2. Her bemærkede styrelsen, at restaurantens forhold var blevet bragt i orden. Det blev kvitteret med en glad smiley.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Chicago Burger, men virksomheden er ikke vendt tilbage.

Chicago Burger er ikke den eneste burgerrestaurant i Odense, hvor der er blevet konstateret mangelfuld rengøring. I august sidste år modtog Carl’s Jr. I Odense også en sur smiley fra Fødevarestyrelsen.