Tomme storcentre: Lukning får konsekvenser for forretningerne

Thomas Nguyen, der er ejer af Happy Nails i Rosengårdcenteret, er igang med at pakke sammen for nu.

- For en time siden ringede jeg til alle vores kunder for at aflyse alle aftaler indtil første april. Så må vi tage den derfra, fortæller han.

Tirsdag aften skærpede statsminister Mette Frederiksen kravene til landets butikker og restauranter med ordene: "Alle storcentre, overdækkede arkader og andre større shoppingsteder skal lukke."

Læs også Fyn lukker ned: Statsminister skærper opfordringer til danskerne

For Thomas Nguyen betyder det, at der nu kun er tilbage at køre gitteret ned foran butikkens facade ud til blå gade i Rosengårdcenteret.

- Jeg når ikke at tænke på noget andet. Jeg kunne ikke sove hele natten. Jeg venter på, hvad der kommer i næste uge eller de næste fjorten dage. Jeg kan ikke gøre andet end det, fortæller han.

Men først skal han tale med sin revisor om butikkens fire ansatte.

- Selvfølgelig skal de have deres løn. De har familie. Dem og deres børn skal kunne leve af det. Uanset hvad, får de deres løn, fortæller han og tilføjer, at de ikke skal frygte fyringer.

Forskellige opfattelser af forbudet

Regeringens krav var, at storcentre skulle lukke alle forretninger udover dagligvareforretninger og apoteker. Det krav opfatter Tarupcenteret og Rosengårdcetneret forskelligt.

Læs også Følg direkte: Pressemøde om hjælp til små erhvervsdrivende

I Rosengårdcenteret bliver alle forretninger lukket udover Føtex og apoteket. Det vil sige, at både bager- og slagterforretninger altså ikke må holde åbent i den kommende tid.

I Tarupcenteret har de imidlertid opfattet kravet anderledes. Her holder både fiskehandler, slagter og bager fortsat åbent for sultne fynboer.

Bagermester fra Bager From, Michael Harpsøe, bager til både forretningen i Tarupcenteret, Rosengårdcenteret og Banegårdscenteret i Odense, og derfor mærker de forskellene mellem centrene.

- Det er en beslutning, folkene bag Rosengårdcenteret har taget, i hvert fald som jeg har forstået det. Det var først sent i går aftes, at vi fik at vide, at vi ikke kunne åbne i Rosengårdcenteret i dag, fortæller bagermester Michael Harpsøe.

Bagerforretningerne holder fortsat åbent i både Banegårdcenteret og Tarupcenteret, og bagermesteren håber ikke, at de andre lukkede forretninger kommer til at påvirke salget for meget.

- Vi er så heldige, at vi har Løvbjerg liggende i Tarupcenteret, som trækker kunder, så det gør, at vi forhåbentlig kan holde gang i butikken.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ledelsen af Tarupcenteret, og centerchefen fra Rosengårdcenteren ønsker ikke at stille op til interview.