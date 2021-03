Skelet er det seneste af bemærkelsesværdige fund i fynsk jord

Romerske sølvmønter, et skinnende bronzesmykke, hundredvis af hustomter og nu også et særligt dyreskelet.

Udgravningen ved Markhaven mellem Bullerup og Åsum har frigjort en masse skjulte skatte og spændende oplysninger om fortiden.

For den boplads, som har ligget på stedet, er ikke uden betydning. Det fortæller en begejstret museumsinspektør.

I 1993 fandt man det, der kaldes Gudmekongens hal. En stor hal i den sydøstfynske by, og i rang, og det kan godt have haft tråde til beboelsen ved Markhaven, siger museumsinspektør fra Odense Bys Museer Michael Borre Lundø.

Undercenter til kongemagt

- Med alle de huse, vi har udgravet herude, så nærmer vi os 250 og måske mere, og selvom det er klart, de ikke har ligget der samtidig, er det for tiden en ret stor boplads, siger han og uddyber:

- Så hvis man siger, at på det her tidspunkt – 200-, 300-, 400 år efter kristi fødsel - at Gudmekongen bor dernede (ved Gudme, red.), så har vi i hvert fald noget, der kunne minde om et undercenter til kongemagten her.

Museumsinspektør Michael Borre Lundø melder om flotte fund i jorden Markhaven i Bullerup. (Her ses han ved en tidligere udgravning.) Foto: Preben Dahl

På bopladsen har det arkæologiske arbejde desuden netop afsløret skelettet fra et mellemstort dyr, som man mener er blevet givet som offer.

Michael Borre Lundø siger, at man tror ud fra skelettets udformning, at det er en hund. Det kan også vise sig at være et får eller en ged. Noget, eksperter nu skal vurdere.

Det er dog ikke kun skeletter, som jorden gemmer på. Man har nemlig også fundet hundredvis af smykker i jernalderlandsbyen.

Heriblandt ét smykke, som trods sine mange år i mulden ikke har mistet sin glød.

- Det er jo også noget, vi ikke er vant til. Bevaringsgraden er simpelthen bare så god, lyder det fra museuminspektøren, som viser en bronzefibula frem. Det er en slags tøjnål, man har brugt til at hæfte klæder sammen med.

Særlige beboere på boplads

Både glød og smykkets spidse nål er ikke gået bort af de mange hundrede år i jorden.

Michael Borre Lundø fortæller videre, at det meningen, man nu vil skrive en bog om de fund, man har gjort i jorden ved Markhaven.

For det er bemærkelsesværdige ting, der er dukket op af den fynske jord, og menneskene, der boede i landsbyen, har været højt på strå.

- Det er en ret stor og rig jernalderlandsby, vi har udgravet her. Det siger fundene. Oog den gravplads, vi også har udgravet herude, fortæller os også, at det er ret rige folk, der har boet herude, lyder det fra museumsinpektør Michael Borre Lundø, som kalder landsbyen for kæmpestor for sin tid.

Nu skal fundene igennem en masse analyser, inden de eventuelt senere kan blive udstillet i montre.