Skoler og uddannelsesinstitutioner om aflyst brobygning: Det giver god mening

Brobygningen er obligatorisk, og her besøger elever landets uddannelsesinstitutioner for at snuse til de videregående uddannelser.

Men ligesom det i foråret blev aflyst på grund af coronasmitten, bliver efterårets fysiske besøg nu også aflyst af hensyn til risikoen for smittespredning, oplyser børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på Twitter.

Mange spørger til brobygning. Detaljerne vedr aflysning af brobygning er under hastig udarb og offentliggøres, så snart de er på plads.

Vi forventer aflysning af brobygning træder i kraft på torsdag, på samme tidspunkt som reglerne vedr mundbind for sektoren. Opdatering følger. — Rosenkrantz-Theil (@RosenkrantzT) October 26, 2020

Aflysningen kommer på torsdag, og det falder sammen med, at det her bliver et krav at bære mundbind. På Hunderupskolen i Odense er udmeldingen så ny, at man ikke har diskuteret den på ledelsesplan endnu.

- Det har vi ikke nået at drøfte endnu, men min umiddelbare holdning er, at det er godt, siger skoleleder på Hunderupskolen Helle Hjorth.

På Dalumskolen har skoleleder Thomas Mahler taget stilling, og han er glad for, at man nu aflyser brobygningen.

- Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at man prøver at finde alternative løsninger og venter med at sende elever ud, som situationen er lige nu. Jeg synes, det er fint, at vi ikke skal have vores elever derud og blande sig med en masse andre elever, siger Thomas Mahler.

Uddannelsessteder enige

På Tietgen Business er holdeningen den samme som på folkekolerne.

- Jeg er rigtig glad for, at der ikke bliver nogen brobygning. Ikke som situationen er nu. Vi har selv hjemsendte lærere og onlineundervisning lige nu på grund af corona, så det er fint, at der ikke er nogen brobygning, siger Dorte Isager, der er erhvervsuddannelsesdirektør på Tietgen Business.

På Sct. Knuds Gymnasium mener rektor Susan Mose ikke, at de oplever problemer med at have elever på besøg, men hun tager myndighedernes udmelding til efterretning:

- Normalt oplever vi ikke de store problemer med at have elever på besøg. Vi håndterer sådanne besøg efter alle forskrifter, og vi har allerede indført mundbind på skolen fra i dag (mandag, red.), men vi respekterer, at det skal være ens for alle. Sådan må det være lige nu, siger Susan Mose.