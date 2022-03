Skuffet OB-anfører: Det føles som at have tabt

Rødt kort til OB

OB-træner Andreas Alm udtrykker også utilfredshed med kampens udfald, men fremhæver alligevel det ene point som værende bedre end ingen.

- Når man fører ved pausen, så er det altid frustrerende ikke at vinde kampen. Jeg er ikke tilfreds med det ene point, men det er bedre end at tabe, siger Alm.

Selv samme Andreas Alm gjorde ondt til værre, da han fik sig noget af en uheldig hovedrolle med to gule kort på under et minut.

En udvisning, som han dog selv er meget uforstående over for, da han mener, at han fik den for at hoppe.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik rødt kort. Dommeren kom ud til mig og sagde, at jeg fik gult kort for at reagere på situationen.

- Så hoppede jeg tre gange på stedet i ren frustration, og dermed fik jeg det andet gule kort, og jeg fik ikke lov at spørge ind til det, siger OB-træneren.