Her er de nominerede til Årets Fynske Sportsnavn

Hvem er Årets sportsnavn på Fyn 2021?

Det kan du finde ud af lørdag den 12. marts, når den årlige Sportslørdag løber af stablen.

Her har store som små fynboer mulighed for at prøve skøjteløb, bueskydning, curling, banecykling og bowling, når Odense Idrætshal, bowlinghal, isstadion og cykel- og atletikarena danner rammen om en lørdag i sportens tegn.