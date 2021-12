Slagter har fået corona - dropper alle nytårsbestillinger

Ud af 25 ansatte er minimum 4 testet positive for covid-19, og derfor ser medejer af Allégårdens Slagter Per Jørgensen ingen anden udvej end at aflyse samtlige kuverter.

- Det er helt ad helvede til. Jeg synes ikke, det er særlig fedt, og det er forfærdeligt at ringe til alle, der ikke kan få deres mad, siger han.

Mister en million kroner

Alt produktion i slagteren er lukket fra den 29. december, og foruden nytårsmenuerne havde Allégårdens Slagter også flere bestillinger på smørrebrød de kommende dage.