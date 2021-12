For første gang i ti år: Ingen drab på Fyn i 2021

En optælling, Fyns Politi har lavet for TV 2 Fyn, viser, at politiet i 2021 mindst én gang har igangsat en drabsefterforskning ved et mistænkeligt dødsfald. Efterforskningen viste dog i sidste ende, at der ikke var tale om mord, og dermed er Fyn stadig på nul drab.

Tre fynske drab

Det var dog ikke tilfældet året før, hvor tre personer blev slået ihjel.

2020 blev blandt andet året, hvor den igangværende bandekonflikt i Vollsmose for første gang i ti år kostede en uskyldig mand livet.