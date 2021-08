Smitten stiger i Vollsmose - kan stå foran nedlukning

Den seneste uge har der være 77 smittetilfælde i Vollsmose, positivprocenten er på 8,6, mens incidensen har været på 776. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Odenses Borgmester socialdemokratiske Peter Rahbæk Juel mener, at man har gjort en fantastisk indsats i området, men siger, at der stadig er et stykke vej igen.

- Vi ved, at smitten hurtigt kan sprede sig i en bydel som Vollsmose, hvor folk bor tæt. Derfor sætter vi også ind nu, inden vi rammer flere af de kriterier, som kan føre til, at vi må lukket området ned. Det sidste vi ønsker, er en nedlukning af sognet og især skolerne - børnene skal ikke risikere ikke at kunne komme i skole, siger han.

40 procent ikke vaccineret

En eventuel nedlukning vil i første omgang ramme skoler, SFO'er, fritidsklubber og kulturinstitutioner som svømmehaller og idrætshaller.

Vollsmose har flere gange under coronapandemien været ramt af lokal nedlukning på grund af høje smittetal. Der bor omkring 10.000 i Vollsmose Sogn.