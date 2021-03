Smittetal i Vollsmose er det laveste siden 20. februar

Tre personer i Vollsmose er konstateret smittet med coronavirus det seneste døgn.

Det fremgår af de nyeste tal for smitteudviklingen i Odense Kommune.

Dermed er incidenstallet for Vollsmose nu 546,9, hvilket er det laveste siden 20. februar, hvor incidenstallet i Odense-bydelen lå på 535,9. I begyndelsen af marts lå incidenstallet flere dage tæt tæt på 1.000.

I løbet af den seneste uge er der registreret 50 nye smittetifælde i Vollsmose, hvilket udgør godt 28 procent af samtlige tilfælde i Odense Kommune, hvor der i alt er registreret 177 smittede.

Smittetallet i Vollsmose er altså stadig væsentligt højere end i resten af kommunen, som har et samlet incidenstal på 86,4.

Bøder for manglende mundbind

De seneste dage har politiet været synligt til stede ved indendørs offentlige steder i Vollsmose. Onsdag blev reglerne for brug af mundbind skærpet i bydelen, hvor det som det eneste sted er strafbart ikke at bære mundbind i blandt andet butikker og storcentre.

Det førte til, at fem borgere torsdag blev tildelt en bøde på 2.500 kroner for ikke at overholde mundbindskravet. Fredag blev der uddelt fire bøder, og lørdag blev der uddelt to.

Søndag formiddag har ingen fået en bøde for at bryde kravet om at bære mundbind.

- Vi er til stede, men alle burde være bekendt med reglerne, siger Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi.