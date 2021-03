Smittetallene falder igen i Vollsmose

I løbet af det seneste døgn er der fundet syv nye smittetilfælde med coronavirus i Odense-bydelen Vollsmose, og det betyder, at incidenstallet igen falder.

Den seneste opgørelse torsdag baseret på tal fra Statens Serum Institut viser, at incidenstallet er på 601,6 - onsdag lå det på 710,9, og dermed går det igen den rigtige vej i Vollsmose.

Selv om smittetallene de seneste dage har været faldende, er der fortsat langt højere smittetal i Vollsmose end sammenlignet med resten af Odense.

Incidenstallet for hele Odense ligger på 90,3.

Stor forskel på smittetal i Odense

Det er generelt den nordøstlige del af Odense, hvor Vollsmose ligger, som oplever de højeste smittetal i byen. Også Odense M og Odense SØ har fortsat incidenstal på over 100.

Til gengæld er smittetallene væsentligt lavere i eksempelvis Odense NV og Odense SV, som begge har incidenstal under 30.

Med andre ord er der stor forskel på, hvor smitten er udbredt i Odense Kommune.

Incidenstallene er vigtige indikatorer på, hvor udbredt smitten er, og de kan få stor betydning for, hvilke dele af landet der får lov til at genåbne først.

Har en kommune eller en bydel incidenstal på over 100, er der større risiko for, at den fortsat skal være lukket ned, selv om resten af samfundet kan genåbne.