Startprisen er 25 kroner: Lørdag kan du byde på 20 af politiets beslaglagte biler

I disse dage klargøres bilerne til salg, hvilket indebærer, at kilometerstanden aflæses og der tages billeder. Auktionshuset vurderer dog ikke på bilernes stand, og derfor er der forud for auktionen mulighed for at komme og besigtige bilerne.

Tingkærs Auktioner er endnu ikke en fast partner for Fyns Politi. Derfor kan Stina Tingkær heller ikke sige, om der vil komme beslaglagte biler på auktion hos hende jævnligt.

Auktionshuset beskæftiger sig i forvejen med genstande uden ejer. Det holder nemlig hver fjortende dag auktion over gods, som ikke kan placeres hos en bestemt modtager. Godset stammer både fra Danmark og Sverige.

