Stigende udgifter lukker populær sushi-kæde - men flere hjælpepakker er uansvarligt, mener fynsk spidskandidat

Søren Gordon Rasmussen har været en del af Bar' Sushi i 16 år, siden kæden åbnede sin første restaurant på Læssøegade i Odense tilbage i 2005. Han deler ejerskabet af de nu fire lukkede restauranter med Ayman Chanchiry og Michal Sznura.



Her var kæden blandt de første til at introducere fynboerne for de japanske retter som nigiri, sashimi og maki-ruller med rå fisk og ris.

- Vi har kæmpet sådan til den første i måneden, så vi har kunnet give vores personale løn. Vi har betalt alt, som vi har kunnet betale. Det er selvfølgelig ikke alle vores leverandører, der har fået eller får deres penge. Det er vi kede af, siger Søren Gordon Rasmussen.

Sushi-kæden har fortsat flere restauranter rundt omkring i landet og har en enkelt restauration i Norge.

- Det forværrer situationen endnu mere

Spidskandidat for Liberal Alliance Fyn Katrine Daugaard er ærgerlig og trist over lukningen af de fire restaurationer på Fyn.

Hun skyder en stor del af skylden direkte på regerigen, hvis økonomiske kompensationer i krisetiden har "pustet til inflationen".

Hun mener ikke, at løsningen er at pumpe flere penge ud i samfundet til virksomheder såsom Bar' Sushi.

Men giver det ikke mening at støtte virksomheder økonomisk såsom Bar' Sushi's restaurationer på Fyn, så de fortsat kan holde åbne i en krisetid?

- Det forværrer bare situationen endnu mere, og det kan vi ikke være tjent med. Vi er nødt til at sikre Danmark på lang sigt, og det er uansvarligt, at der hele tiden bliver lavet kortsigtede små hjælpepakker i stedet for at lave langsigtede løsninger for vores næste generationer, siger Katrine Daugaard (LA).

Katrine Daugaard tror på, at skattelettelser og sænkelse af selskabskatten vil gavne virksomhederne bedre og give flere penge på lommen til at håndtere kriser som denne, forklarer hun.

Flere fynske virksomheder har været hårdt ramt af inflationen og den seneste tids energikrise. På Nordfyn har Gudskov Svømmehal været lukningstruet på grund af de tårnhøje priser på træpiller og mangel på samme.



