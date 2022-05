Stjålne cykler i massevis: 40-årig smidt i fængsel for groft hæleri og dokumentfalsk

En 40-årig mand fra Odense er idømt et år og ni måneders fængsel for omfattende salg og besiddelse af stjålne cykler - primært dyre elcykler.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Det stjålne løber i en samlet værdi på i alt 1,4 millioner kroner, og politiet skriver, at der er tale om både hæleri og dokumentfalsk af særlig grov karakter.

De mange cykler blev videresolgt via dba.dk til borgere, der handlede i god tro. Det lykkedes nemlig for den dømte at ændre på stelnumrene, så de ved opslag i politiets cykelregister ikke var meldt stjålet og derfor fremstod lovlige over for køberne.

- Den dømte havde mange cykler på lager og formåede at overbevise køberne om, at der var reklamationsret på cyklerne, og at han i det hele taget drev en fuldt legal forretning, oplyser anklager ved Fyns Politi Sara Larsen, som tilføjer:

- Det er derfor min opfattelse, at det har været så godt som umuligt for køberne at vide, at de faktisk købte en stjålen cykel.

Langt de fleste af køberne fik sågar en kvittering på deres køb, som også fremstod legitim med underskrift, stelnummer og så videre.

Stjålne værdier for 1,4 millioner

- Der er tale om organiseret og meget groft hæleri og dokumentfalsk, som vi heldigvis ikke oplever ret ofte. Der er ingen tvivl om, at den nu dømte har drevet tyverierne som en reel forretning, der handlede om at tjene penge.

- Det er min opfattelse, at han har samlet været i besiddelse af stjålne cykler og tilbehør til en samlet nypris på cirka 1,4 millioner kroner, siger Sara Larsen.

Der er tale om næsten 100 forurettede i sagen - det gælder både de forurettede, der fik stjålet en cykel, og de forurettede, der købte en stjålen cykel i god tro, og som nu har mistet både cyklen og de penge, de betalte for den.

Cykeltyverierne er gået ud over mindst 59 private personer og tre cykelforhandlere. Dertil kommer en række sager, hvor politiet ikke har kunnet fastlægge de rette ejere af cyklerne, fordi stelnumrene er blevet ændret.

Den nu dømte er dømt for hæleri af særlig grov beskaffenhed og for dokumentfalsk af særlig grov karakter.

Sagen blev ført som en tilståelsessag ved Retten i Odense.

I det hele taget er cykler en udsat og søgt vare blandt kriminelle. Det fik Lars Nielsen, Fri Bike-shop i Faaborg, at mærke i efteråret.

Da han mødte ind en morgen var der et stort hul i ydervæggen og op mod 15 elcykler var forsvundet.