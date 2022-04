Stjålne kanoer: Modtager af dusør på 20.000 kroner er fundet

De mange kanoer forsvandt fra aafartens vinteropmagasinering i begyndelsen af marts. Her fik Odense Aafart stjålet 22 af deres 25 kanoer. Ud over 22 kanoer forsvandt også tre trailere, så der i alt blev stjålet for en værdi af omkring 400.000 kroner.

Dirigerede politiet frem til kanoerne

Navnet på modtageren afsløres først, når dusøren gives fredag formiddag, siger Eva Pasgaard, men hun fortæller, at det drejer sig om en ældre dame, der lørdag i påsken var tidligt på færde for at se på sin fars dødsbo.

- Hun havde læst om det og tænkte, at det må være dem, så hun ringede til politiet og fik via sin mobiltelefon dirigeret dem det rigtige sted hen, fortæller Eva Pasgaard.

Politiet havde navnet

Det er efterforskerne ved Fyns Politis indbrudsgruppe, der har sat navn på den person, som først meldte om de stjålne kanoer.

- Politiet har hørt bånd igennem for at høre, hvem der lavede den første anmeldelse. Så vi nu er sikre på, at den rigtige anmelder får pengene, fortæller Eva Pagaard.

Den ældre dame ringede til politiet klokken 07.16 - otte minutter senere kom der en anmeldelse mere.

- Vi blev selv kontaktet, da vi var på vej derud, fortæller aafartens direktør.

Politiets indbrudsgruppe efterforsker stadig sagen, men der er indtil videre ikke noget nyt.

- Jeg er selv meganysgerrig på, hvad der er sket. Tyvene må have været i nærheden, for det er jo ikke langt fra Odense, de blev fundet, siger Eva Pasgaard.

Med fundet af 19 kanoer mangler der stadig tre kanoer.