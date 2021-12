Stort gartneri står i flammer

Stadig småflammer på gartneriet

TV 2 Fyns reporter på stedet oplyser ved nitiden, at der fortsat er småflammer rundt omkring, som brandfolk arbejder på at få slukket.

Der er tale om et kæmpestort gartneri med flere drivhuse, der som følge af branden er helt eller delvist udbrændte. Kun skelettet af bygningerne står tilbage.

Det har været en besværlig opgave for de fynske brandfolk, der i løbet af morgenen har fået assistance fra Beredskabsstyrelsen.

- Vi har en begrænsning på, hvor langt vi kan få vores vand kastet ind i bygningerne, og så er taget på gartneriet lavet af glas, så vi har været bange for at sende vores brandfolk ind i selve drivhusene, siger Mikael Kristiansen.

Derfor har brandfolkene fået lavet huller i drivhusene for at komme af med noget røg og noget varme og for bedre at kunne få flammerne slukket.



Voldsomme skader

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Fyns Politi om skaderne i forbindelse med branden.