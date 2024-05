Superligaens mest fyrede træner skal genrejse OB: Hvem er manden med de otte børn og sjove citater?

Seks point efter ni kampe.

Sådan så pointhøsten ud sidst, Troels Bech var ansat i OB.

På en våd og regnvejrstung tirsdag i slutningen af september 2014 måtte Troels Bech lide den tørn at blive tvunget til at forlade trænerposten hos "De Stribede" før tid. For anden gang med en fyreseddel i hånden. For tredje gang i alt.

Med udover en fortid i OB, hvem er Troels Bech så?

