Tanja kommer for sent til sygehuset på grund af parkeringskaos: - Jeg synes ikke, at det er rimeligt

Fuldstændig låste

Hospitalsdirektør på OUH, Torben Hedegaard Jensen erkender, at der er et stort problem med parkeringsforholdene, og han er ked af at det er til gene for patienter, pårørende og personale.

- Vi er her på matriklen fuldstændig låste i hvilke muligheder vi har. Vi har simpelthen ikke ledige arealer, siger han.

Han ved der er eksempler på, at patienter kommer for sent til deres aftalte tid, men for ham er det vigtigt det ikke bliver værre.

- Vi er ikke i en situation hvor at, det er i hvert fald vores vurdering, vi decideret aflyser undersøgelser og behandlinger, og det er et helt afgørende kriterie for os, fortæller Torben Hedegaard Jensen.

Han fortæller, at de løbende er i dialog med kommunen og andre parter om at kunne udevide den eksisterende parkeringsplads ved Dyreskuepladsen, samt et område på J.B Winsløwsvej, hvor SDU er fraflyttet nogle bygninger.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Odense Kommune.