Stefan starter dagen ud i parkeringskaos: Folk er jo nogle gange grædefærdige

De største tabere

Han tog gerne kollektiv trafik og købte i sin tid faktisk et hus i Fangel med sin hustru, netop fordi der var gode busforbindelser. Men bussen kører en helt anden rute nu.

Og han synes ikke selv, at han er den, der er hårdest ramt. Han mener, at patienterne er de største tabere.

- Jeg er jo ved godt helbred og kan sagtens holde ved Dyrskuepladsen og gå, men det er altså ikke alle patienter, der kan det, siger Stefan Bjerre Callesen.

Han ser ofte, at folk cirkulerer paniske rundt på parkeringspladserne i håbet om at finde en plads.

- Jeg oplever tit, at folk ruller vinduet ned og siger, at de allerede er ti minutter for sent på den til en undersøgelse, de har en tid til, og spørger, om jeg er på vej hen til min bil for at forlade sygehuset. Folk er jo nogle gange helt grædefærdige, fortæller han.

Han mener, at det kan have flere negative konsekvenser.

Det giver unødigt stress for patienterne, og hvis patienterne kommer for sent, så påvirker det jo også driften af sygehuset, siger sygeplejerske Stefan Bjerre Callesen.

Propfyldt letbane

Ifølge parkeringsstrategien for Nyt OUH forventer Region Syddanmark, der står for byggeriet, at letbanen vil være med til at aflaste biltrafikken. Men det giver Stefan Bjerre Callesen ikke meget for.

- Jeg har snakket med flere fra SDU, som fortæller, at letbanen allerede er propfyldt om morgenen og om eftermiddagen, og det bliver så de samme pladser, som OUH-ansatte skal slås om, siger han.

Og Stefan Bjerre Callesen ser på fremtidens flytning med skeptiske øjne.

- Jeg er da nervøs for, hvor lang tid jeg skal bruge på det her på Nyt OUH, fortæller han.

Derfor har Stefan Bjerre Callesen også kun et klart budskab:

- Kom nu for himlens skyld i gang med at lave parkeringspladser på nyt OUH.