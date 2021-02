Tarmen skal ikke ende i Kina: Jans pølserobot får millionstøtte

Jan Pedersens idé om en pølserobot, der kan sortere og opmåle naturtarme til pølser er så god, at han og hans odensesanske virksomhed Proxima Centauri har fået to millioner kroner i støtte.

Pengene kommer fra EU's Eurostar program og skal bruges til at videreudvikle på hans pølserobot. Det skriver Det Syddanske EU-kontor i en pressemeddelelse.

- Støtten betyder temmelig meget, for selvfølgelig er det da en anerkendelse af projektet – det er én side af sagen. Men det er også den økonomiske støtte i det. Det koster mange millioner kroner at bygge det her, så uden støtte ville jeg skulle sælge både hus og hjem for at klare det – det var jeg ikke rigtig indstillet på, siger Jan Pedersen.

Konkret skal de to millioner kroner bruges til at udvikle en ekstra robot, der skal samle tarmene og betjene den oprindelige sorteringsrobot.

- Det robot kommer foran den nuværende maskine, siger Jan Pedersen.

Lund Universitet i Sverige skal den software og kameraer, der skal styre den nye robot.

Tarme ender i Kina

Han har tidligere drevet et slagteri i Polen, og efter han solgte det, begyndte han at udvikle robotten, der som den første i verden kan sortere tarmene automatisk efter størrelse.

Det arbejde bliver ellers udført manuelt i Kina.

- Ligesom alle andre sendte jeg også naturtarme til Kina, men så begyndte jeg at interessere mig lidt for, hvorfor det var nødvendigt. Da jeg så solgte firmaet, tænkte jeg, at nu skulle der gøres noget ved det, fortæller Jan Pedersen.

Ifølge Det Syddanske EU-kontor udleder naturtarmens rejse fra et europæisk slagteri til Kina og retur CO2, der svarer til 4,1 millioner privatbilers udledning. Så Jan Pedersen håber, at hans robot kan hjælpe klimaet.

- Foruden at reducere C02-forbruget, kunne vi samtidig bevare nogle arbejdspladser i Europa og få arbejdsgangen omformet fra ret triviel til mere højteknologisk - det er det, vores maskine gør, forklarer han.

Selvom Jan Pedersens virksomhed kun er fire år gammel, har han allerede store forhåbninger for fremtiden.

- Vi vil ud på verdensmarkedet. I Brasilien slagter de for eksempel også rigtig mange grise. De vil også med fordel kunne bruge den her robot. Der er jo lige så langt fra Brasilien til Kina, som vi har fra Europa, siger han.

Jan Pedersen har fået råd og vejledning til EU-ansøgningen af Erhvervshus Fyn og Det Syddanske EU-kontor, som altså resulterede i to millioner kroner.